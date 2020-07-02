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В Афганистане два пограничника погибли при атаке талибов
Два сотрудника пограничной полиции погибли и еще девять пострадали в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" на контрольно-пропускные пункты в РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:41
исламское государство
нангархар
афганистан
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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исламское государство, нангархар, афганистан, талибан, сша, в мире

В Афганистане два пограничника погибли при атаке талибов

08:41 02.07.2020
354
© AP Photo / Rahmat GulСотрудники правоохранительных органов в Афганистане
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане. Архивное фото
КАБУЛ, 2 июл - РИА Новости. Два сотрудника пограничной полиции погибли и еще девять пострадали в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" на контрольно-пропускные пункты в провинции Нангархар на востоке Афганистана.
"Два военнослужащих были убиты, еще девять получили ранения при атаке талибов на (два) КПП ... в провинции Нангархар в районе 02.00 по местному времени (00.30 мск четверга)", - сообщил РИА Новости представитель губернатора провинции. Он добавил, что боевики также понесли большие потери, но не назвал конкретных цифр.
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По данным телеканала 1TV, в ходе столкновения были убиты 10 боевиков.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоНангархарАфганистанТалибанСШАВ мире
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