В Афганистане два пограничника погибли при атаке талибов

"Два военнослужащих были убиты, еще девять получили ранения при атаке талибов на (два) КПП ... в провинции Нангархар в районе 02.00 по местному времени (00.30 мск четверга)", - сообщил РИА Новости представитель губернатора провинции. Он добавил, что боевики также понесли большие потери, но не назвал конкретных цифр.