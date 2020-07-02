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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573769628.html
В Мурманской области 62,54% избирателей поддержали поправки к Конституции
Поправки в Конституцию России одобрили 62,54% жителей Мурманской области, против высказались чуть более 36% избирателей, следует из данных на сайте областной... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:39
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
мурманская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, мурманская область, политика

В Мурманской области 62,54% избирателей поддержали поправки к Конституции

08:37 02.07.2020 (обновлено: 08:39 02.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Поправки в Конституцию России одобрили 62,54% жителей Мурманской области, против высказались чуть более 36% избирателей, следует из данных на сайте областной избирательной комиссии по итогам обработки 100% бюллетеней.
Согласно информации, размещенной на сайте избиркома, за поправки проголосовали 62,54%, против – 36,33%.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
Наибольшее одобрение поправкам выразили в Островном и Терском районах – там за поправки проголосовали более 70% избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМурманская областьПолитика
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