В Мурманской области 62,54% избирателей поддержали поправки к Конституции

МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Поправки в Конституцию России одобрили 62,54% жителей Мурманской области, против высказались чуть более 36% избирателей, следует из данных на сайте областной избирательной комиссии по итогам обработки 100% бюллетеней.
Согласно информации, размещенной на сайте избиркома, за поправки проголосовали 62,54%, против – 36,33%.
Наибольшее одобрение поправкам выразили в Островном и Терском районах – там за поправки проголосовали более 70% избирателей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.