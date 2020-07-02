На Камчатке площадь природных пожаров выросла до 195 тысяч гектаров

"Всего на территории Камчатского края в шести муниципальных районах - Мильковском, Быстринском, Елизовском, Пенжинском, Олюторском, Тигильском - действует 50 природных пожаров. Их общая площадь составляет 195 тысяч 302 гектара", - говорится в сообщении.