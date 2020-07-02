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На Камчатке площадь природных пожаров выросла до 195 тысяч гектаров
Площадь природных пожаров на Камчатке увеличилась до 195 тысяч гектаров, возгорания зафиксированы в шести районах региона, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:36
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия

На Камчатке площадь природных пожаров выросла до 195 тысяч гектаров

08:36 02.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июл - РИА Новости. Площадь природных пожаров на Камчатке увеличилась до 195 тысяч гектаров, возгорания зафиксированы в шести районах региона, сообщает краевой главк МЧС.
Ранее сообщалось, что в лесах Камчатки из-за природных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. В конце июня площадь пожаров превышала 120 тысяч гектаров.
"Всего на территории Камчатского края в шести муниципальных районах - Мильковском, Быстринском, Елизовском, Пенжинском, Олюторском, Тигильском - действует 50 природных пожаров. Их общая площадь составляет 195 тысяч 302 гектара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оказания помощи в тушении пожаров на Камчатку прибыл самолёт Бе-200 Хабаровского аварийно-спасательного центра МЧС России с 20 десантниками Дальневосточной авиабазы лесов на борту. Ранее на полуостров прибыли 56 представителей Рослесхоза.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
1 июля, 11:22
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Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайПроисшествия
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