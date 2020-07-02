https://ria.ru/20200702/1573769577.html
На Камчатке площадь природных пожаров выросла до 195 тысяч гектаров
Площадь природных пожаров на Камчатке увеличилась до 195 тысяч гектаров, возгорания зафиксированы в шести районах региона, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:36
2020-07-02T08:36
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
происшествия
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https://ria.ru/20200701/1573728745.html
камчатский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049364_0:329:3056:2048_1400x0_80_0_0_4414ab9224a0724ffd9520f6c63e5871.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия