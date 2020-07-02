В Красногорске расследуют инцидент с упавшей на девочку бутылкой

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с травмированием четырехлетнего ребенка в городском округе Красногорск. Проведение проверки, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, поручено Красногорской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль", — говорится в релизе.