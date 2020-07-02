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В Красногорске расследуют инцидент с упавшей на девочку бутылкой
Прокуратура Московской области начала проверку после инцидента в Красногорске, где в девочку попала выброшенная из окна бутылка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:27
эльмира хаймурзина
красногорск
московская область (подмосковье)
происшествия
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эльмира хаймурзина, красногорск, московская область (подмосковье), происшествия

В Красногорске расследуют инцидент с упавшей на девочку бутылкой

08:32 02.07.2020 (обновлено: 11:27 02.07.2020)
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© Кадр видео, опубликованного на странице мэра Красногорска Эльмиры ХаймурзинойКадр видео падения пакета с мусором на ребенка в Красногорске
Кадр видео падения пакета с мусором на ребенка в Красногорске
© Кадр видео, опубликованного на странице мэра Красногорска Эльмиры Хаймурзиной
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после инцидента в Красногорске, где в девочку попала выброшенная из окна бутылка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее мэр Красногорска сообщила, что четырехлетней девочке в голову попала бутылка, которую скинули из окна в пакете с мусором. По предварительной информации, пакет выбросили дети. Пострадавшей девочке сделали операцию.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с травмированием четырехлетнего ребенка в городском округе Красногорск. Проведение проверки, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, поручено Красногорской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль", — говорится в релизе.

По словам мэра Эльмиры Хаймурзиной, благодаря камерам видеонаблюдения установлена квартира, из окна которой выбросили мусор, в ней проживают мать с семилетним сыном. По предварительной информации, к мальчику приходили два друга, которые живут в этом же подъезде. Полиция выясняет подробности инцидента.
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