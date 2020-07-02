В Красногорске расследуют инцидент с упавшей на девочку бутылкой

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после инцидента в Красногорске, где в девочку попала выброшенная из окна бутылка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее мэр Красногорска сообщила, что четырехлетней девочке в голову попала бутылка, которую скинули из окна в пакете с мусором. По предварительной информации, пакет выбросили дети. Пострадавшей девочке сделали операцию.
"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с травмированием четырехлетнего ребенка в городском округе Красногорск. Проведение проверки, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, поручено Красногорской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль", — говорится в релизе.
По словам мэра Эльмиры Хаймурзиной, благодаря камерам видеонаблюдения установлена квартира, из окна которой выбросили мусор, в ней проживают мать с семилетним сыном. По предварительной информации, к мальчику приходили два друга, которые живут в этом же подъезде. Полиция выясняет подробности инцидента.
24 апреля 2018, 15:43На Урале на голову студентки уронили демонтированное окно