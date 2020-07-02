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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573769388.html
В Архангельской области 65,78% жителей поддержали поправки в Конституцию
Поправки в конституцию России поддержали 65,78% жителей Архангельской области, против высказались почти 33,4% избирателей, следует из данных на сайте областной... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:32
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
архангельская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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конституция рф, архангельская область, политика

В Архангельской области 65,78% жителей поддержали поправки в Конституцию

08:32 02.07.2020
171
© РИА Новости / Валерий МельниковЦИК России
ЦИК России
© РИА Новости / Валерий Мельников
МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Поправки в конституцию России поддержали 65,78% жителей Архангельской области, против высказались почти 33,4% избирателей, следует из данных на сайте областной избирательной комиссии по итогам обработки 100% бюллетеней.
Согласно данным, размещенным на сайте областного избиркома, за поправки проголосовали 65,78%, против – 33,38%.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
Наибольший процент голосов за поправки зафиксирован в Лешуконском районе – там изменения одобрили более 80% избирателей, также за поправки активно голосовали в Верхнетоемском районе, Виноградовском, Шенкурском районах и на Новой Земле.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФАрхангельская областьПолитика
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