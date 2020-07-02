В Архангельской области 65,78% жителей поддержали поправки в Конституцию

Согласно данным, размещенным на сайте областного избиркома, за поправки проголосовали 65,78%, против – 33,38%.

Наибольший процент голосов за поправки зафиксирован в Лешуконском районе – там изменения одобрили более 80% избирателей, также за поправки активно голосовали в Верхнетоемском районе, Виноградовском, Шенкурском районах и на Новой Земле.