В Архангельской области 65,78% жителей поддержали поправки в Конституцию

МУРМАНСК, 2 июл – РИА Новости. Поправки в конституцию России поддержали 65,78% жителей Архангельской области, против высказались почти 33,4% избирателей, следует из данных на сайте областной избирательной комиссии по итогам обработки 100% бюллетеней.
Согласно данным, размещенным на сайте областного избиркома, за поправки проголосовали 65,78%, против – 33,38%.
Наибольший процент голосов за поправки зафиксирован в Лешуконском районе – там изменения одобрили более 80% избирателей, также за поправки активно голосовали в Верхнетоемском районе, Виноградовском, Шенкурском районах и на Новой Земле.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.