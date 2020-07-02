https://ria.ru/20200702/1573769301.html
В Кировской области поправки к Конституции поддержали 70,89% избирателей
Почти 71% жителей Кировской области поддержали поправки в Конституцию по итогам обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:30
2020-07-02T08:53
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
кировская область
политика
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https://ria.ru/20200702/1573752985.html
кировская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, кировская область, политика