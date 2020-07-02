В Алтайском крае умерли пять пациентов с COVID-19

"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4134 человек, в том числе 410 детей до 17 лет включительно… Тяжелобольных 83 пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 26 человек. Всего выздоровело – 3009 (2712 взрослых и 297 детей). За прошедшие сутки выздоровело 39 человек (взрослые – 34, дети – 5)", - уточнили в оперштабе.