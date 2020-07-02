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В Алтайском крае умерли пять пациентов с COVID-19
Пять жителей Алтайского края с выявленным COVID-19 скончались за сутки, в трех случаях коронавирус стал причиной смерти, сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:28
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михайловский район, павловский район, алтайский край, общество

В Алтайском крае умерли пять пациентов с COVID-19

08:28 02.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 2 июл - РИА Новости. Пять жителей Алтайского края с выявленным COVID-19 скончались за сутки, в трех случаях коронавирус стал причиной смерти, сообщили в региональном оперштабе.
"За сутки скончалось 5 человек: 3 - от COVID-19, 2 - иные причины смерти. Всего за весь период скончались – 86 взрослых, в том числе 39 случаев от COVID-19, 44 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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На 2 июля в Алтайском крае зарегистрировано 75 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 18 человек, Бийск – 15, Рубцовск – 9, Новоалтайск – 8, Павловский район – 4, Зональный район – 3, Первомайский район – 3, Михайловский район – 2, Смоленский район – 2, Тальменский район – 2, Белокуриха, Заринск, Быстроистокский, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Солонешенский, Баевский районы – по одному человеку.
"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4134 человек, в том числе 410 детей до 17 лет включительно… Тяжелобольных 83 пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 26 человек. Всего выздоровело – 3009 (2712 взрослых и 297 детей). За прошедшие сутки выздоровело 39 человек (взрослые – 34, дети – 5)", - уточнили в оперштабе.
Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 1061 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 32 184 жителей края. На коронавирусную инфекцию всего обследовано 202 388 человек.
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