В Алтайском крае умерли пять пациентов с COVID-19

БАРНАУЛ, 2 июл - РИА Новости. Пять жителей Алтайского края с выявленным COVID-19 скончались за сутки, в трех случаях коронавирус стал причиной смерти, сообщили в региональном оперштабе.
"За сутки скончалось 5 человек: 3 - от COVID-19, 2 - иные причины смерти. Всего за весь период скончались – 86 взрослых, в том числе 39 случаев от COVID-19, 44 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе", - говорится в сообщении.
На 2 июля в Алтайском крае зарегистрировано 75 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 18 человек, Бийск – 15, Рубцовск – 9, Новоалтайск – 8, Павловский район – 4, Зональный район – 3, Первомайский район – 3, Михайловский район – 2, Смоленский район – 2, Тальменский район – 2, Белокуриха, Заринск, Быстроистокский, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Солонешенский, Баевский районы – по одному человеку.
"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4134 человек, в том числе 410 детей до 17 лет включительно… Тяжелобольных 83 пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 26 человек. Всего выздоровело – 3009 (2712 взрослых и 297 детей). За прошедшие сутки выздоровело 39 человек (взрослые – 34, дети – 5)", - уточнили в оперштабе.
Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 1061 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 32 184 жителей края. На коронавирусную инфекцию всего обследовано 202 388 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.