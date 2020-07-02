В Пермском крае при голосовании выявили более 20 мелких нарушений

"Серьезных нарушений не было выявлено. Поступило 58 звонков, связанных с возможными нарушениями при голосовании, из них 24 при проверке подтвердились. Это были нарушения организационно-технического характера, которые не могли повлиять на результаты голосования. Результаты достоверны", - сказал Красильников.