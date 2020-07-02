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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Пермском крае при голосовании выявили более 20 мелких нарушений
Серьезных нарушений на голосовании по поправкам в конституцию РФ в Пермском крае не зафиксировано, выявлены 24 организационно-технических нарушения, не... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:25
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
пермский край
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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конституция рф, владимир путин, пермский край, политика

В Пермском крае при голосовании выявили более 20 мелких нарушений

08:25 02.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИзбирательный участок
Избирательный участок
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Избирательный участок
ПЕРМЬ, 2 июл - РИА Новости. Серьезных нарушений на голосовании по поправкам в конституцию РФ в Пермском крае не зафиксировано, выявлены 24 организационно-технических нарушения, не повлиявшие на результаты, заявил журналистам председатель краевой Общественной палаты Дмитрий Красильников.
"Серьезных нарушений не было выявлено. Поступило 58 звонков, связанных с возможными нарушениями при голосовании, из них 24 при проверке подтвердились. Это были нарушения организационно-технического характера, которые не могли повлиять на результаты голосования. Результаты достоверны", - сказал Красильников.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
1 июля, 21:43Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова заявила о четырех нарушениях во время голосования по поправкам
По его словам, на избирательных участках в Пермском крае работало более 8 тысяч наблюдателей, предоставленных политическими партиями, некоммерческими организациями. Общественная палата проводила отбор наблюдателей и их обучение.
Ранее в региональном избиркоме сообщили предварительные итоги голосования после обработки 100% протоколов: внесение поправок в конституцию РФ поддержали 70,75% жителей края, против высказались 28,27%. В процедуре голосования приняли участие 52,49% избирателей. Официальное подведение итогов общероссийского голосования в регионе произойдет в четверг в 13.00 (11.00 мск) на заседании местной избирательной комиссии.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Работа информационного центра ЦИК России
Дополняется
ЦИК обработал 99,9% протоколов на голосовании по поправкам
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинПермский крайПолитика
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