В Пермском крае при голосовании выявили более 20 мелких нарушений

ПЕРМЬ, 2 июл - РИА Новости. Серьезных нарушений на голосовании по поправкам в конституцию РФ в Пермском крае не зафиксировано, выявлены 24 организационно-технических нарушения, не повлиявшие на результаты, заявил журналистам председатель краевой Общественной палаты Дмитрий Красильников.
"Серьезных нарушений не было выявлено. Поступило 58 звонков, связанных с возможными нарушениями при голосовании, из них 24 при проверке подтвердились. Это были нарушения организационно-технического характера, которые не могли повлиять на результаты голосования. Результаты достоверны", - сказал Красильников.
По его словам, на избирательных участках в Пермском крае работало более 8 тысяч наблюдателей, предоставленных политическими партиями, некоммерческими организациями. Общественная палата проводила отбор наблюдателей и их обучение.
Ранее в региональном избиркоме сообщили предварительные итоги голосования после обработки 100% протоколов: внесение поправок в конституцию РФ поддержали 70,75% жителей края, против высказались 28,27%. В процедуре голосования приняли участие 52,49% избирателей. Официальное подведение итогов общероссийского голосования в регионе произойдет в четверг в 13.00 (11.00 мск) на заседании местной избирательной комиссии.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.