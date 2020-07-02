В Пекине поправки к Конституции поддержали почти 59% россиян

ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. Внесение поправок в конституцию РФ поддержали почти 59% россиян, проголосовавших на участке в посольстве России в Пекине – 376 человек из 644, говорится в заявлении на сайте дипмиссии.
"Подведены итоги голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на пекинском участке №8165. Приняло участие 644 человек: "да" - 376, "нет" - 263, недействительных бюллетеней - пять", - сообщили в посольстве.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.