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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573769043.html
Почти 68% жителей Костромской области поддержали поправки в Конституцию
Поправки в Конституцию РФ поддержали 67,92% жителей Костромской области, против высказались 31,19%, сообщает облизбирком по итогам обработки 100% протоколов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:22
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
костромская область
нижегородская область
политика
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москва
костромская область
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573763477_0:0:2883:1621_1400x0_80_0_0_712d546c3535ee4b914a247ac7fb4188.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, москва, костромская область, нижегородская область, политика

Почти 68% жителей Костромской области поддержали поправки в Конституцию

08:22 02.07.2020
269
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ поддержали 67,92% жителей Костромской области, против высказались 31,19%, сообщает облизбирком по итогам обработки 100% протоколов.
"Да - 180 846 голосов, 67,92%; нет - 83 044 голоса, 31,19 %", - говорится в сообщении избиркома.
Явка составила 50,97%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Работа информационного центра ЦИК России
1 июля, 23:41Голосование по поправкам в Конституцию
Наблюдатели оценили голосование по поправкам в Конституцию
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинМоскваКостромская областьНижегородская областьПолитика
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