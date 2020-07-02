https://ria.ru/20200702/1573769043.html
Почти 68% жителей Костромской области поддержали поправки в Конституцию
Поправки в Конституцию РФ поддержали 67,92% жителей Костромской области, против высказались 31,19%, сообщает облизбирком по итогам обработки 100% протоколов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:22
2020-07-02T08:22
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
костромская область
нижегородская область
политика
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https://ria.ru/20200701/1573761360.html
1
москва
костромская область
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573763477_0:0:2883:1621_1400x0_80_0_0_712d546c3535ee4b914a247ac7fb4188.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, владимир путин, москва, костромская область, нижегородская область, политика