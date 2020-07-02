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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200702/1573769006.html
Цены на нефть марки Brent выросли до 42,12 доллара за баррель
Цены на нефть в четверг утром растут вторую торговую сессию подряд на волне оптимизма, вызванного снижением запасов в США, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
минэнерго сша
сша
нефть
экономика
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
цены на нефть, минэнерго сша, сша, нефть, экономика

Цены на нефть марки Brent выросли до 42,12 доллара за баррель

08:20 02.07.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Цены на нефть в четверг утром растут вторую торговую сессию подряд на волне оптимизма, вызванного снижением запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21% - до 42,12 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,13% - до 39,87 доллара за баррель.
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Вместе с тем распространение коронавируса продолжает оказывать давление на цены. Инвесторы опасаются, что новые вспышки заболевания и связанные с этим карантинные меры затормозят восстановление спроса на топливо. Агентство Рейтер сообщило, что за последние сутки в США зафиксировано рекордное число новых случаев COVID-19 - более 48 тысяч.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМинэнерго СШАСШАНефтьЭкономика
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