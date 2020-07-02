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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573768908.html
В Чувашии поправки к Конституции поддержали 72,57% избирателей
За поправки в конституцию по итогам обработки 100% протоколов проголосовали 72,57% избирателей Чувашии, против – 26,25%, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:16
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
чувашская республика (чувашия)
нижегородская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, владимир путин, москва, чувашская республика (чувашия), нижегородская область, политика

В Чувашии поправки к Конституции поддержали 72,57% избирателей

08:16 02.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. За поправки в конституцию по итогам обработки 100% протоколов проголосовали 72,57% избирателей Чувашии, против – 26,25%, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Итоговая явка в Чувашии составила 64,11%.
"За высказались 72,57%, против – 26,25%. Обработано 100% протоколов", - сказали в пресс-службе.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Работа информационного центра ЦИК России
Дополняется
ЦИК обработал 99,9% протоколов на голосовании по поправкам
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинМоскваЧувашская Республика (Чувашия)Нижегородская областьПолитика
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