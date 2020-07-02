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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573768878.html
В Вологодской области поправки к Конституции поддержали 71,16% жителей
Поправки в Конституцию РФ поддержали 71,16% жителей Вологодской области по данным 100% протоколов, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:24
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
вологодская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573744320_0:53:2841:1651_1400x0_80_0_0_694fa9c4c67fd97744510e63d2aeb857.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, вологодская область, политика

В Вологодской области поправки к Конституции поддержали 71,16% жителей

08:15 02.07.2020 (обновлено: 08:24 02.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМужчина фотографирует бюллетень во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
Мужчина фотографирует бюллетень во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Мужчина фотографирует бюллетень во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ поддержали 71,16% жителей Вологодской области по данным 100% протоколов, сообщает региональный избирком.
Согласно предварительным данным об итогах голосования на сайте избирательной комиссии, против высказались 28,01%.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
Как уточнил РИА Новости представитель избиркома Вологодской области, это данные по итогам обработки 100% протоколов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВологодская областьПолитика
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