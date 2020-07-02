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В Москве 1451 человек стал донором плазмы для пациентов с коронавирусом
В Москве более 1450 человек, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы с антителами, 161 из них сдал плазму повторно, сообщила журналистам заместитель... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:10
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коронавирус в россии
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анастасия ракова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва

В Москве 1451 человек стал донором плазмы для пациентов с коронавирусом

08:10 02.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой ФГБУЗ КБ №85 ФМБА РоссииЗаготовка антиковидной плазмы КБ 85 ФМБА России
Заготовка антиковидной плазмы КБ 85 ФМБА России
© Фото : предоставлено пресс-службой ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России
Заготовка антиковидной плазмы КБ 85 ФМБА России. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Москве более 1450 человек, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы с антителами, 161 из них сдал плазму повторно, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Плазма с антителами к коронавирусу применяется в качестве дополнительной терапии для пациентов стационаров в среднетяжелом и тяжелом состоянии. В столице 1451 человек после перенесенного заболевания сдал плазму, более 160 доноров приходили снова и сдавали во второй, третий и даже в четвертый раз. Мы очень благодарны и призываем всех, кто победил инфекцию, помочь тем, кто еще проходит лечение в больницах", – сказала Ракова.
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Она напомнила, что для всех желающих стать донорами плазмы после COVID-19 работает горячая линия +7 (495) 870-45-16. Можно записаться на процедуру в один из четырех пунктов Москвы: Центр крови им. О.К. Гаврилова, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ГКБ №52, ГКБ им. М.П. Кончаловского.
Предварительно потенциальные доноры сдают анализ на количество антител, обеспечивающих противовирусную защиту. Затем горожане, которые хотят стать донорами, проходят медицинское обследование и сдают анализы. Если не выявлены противопоказания (ВИЧ, гепатиты, инфекционные заболевания, перенесенные операции и другие) и результаты определения антител демонстрируют их наличие в достаточном количестве, донор приглашается сдать плазму.
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