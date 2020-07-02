В Москве 1451 человек стал донором плазмы для пациентов с коронавирусом

"Плазма с антителами к коронавирусу применяется в качестве дополнительной терапии для пациентов стационаров в среднетяжелом и тяжелом состоянии. В столице 1451 человек после перенесенного заболевания сдал плазму, более 160 доноров приходили снова и сдавали во второй, третий и даже в четвертый раз. Мы очень благодарны и призываем всех, кто победил инфекцию, помочь тем, кто еще проходит лечение в больницах", – сказала Ракова.