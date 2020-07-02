https://ria.ru/20200702/1573768689.html
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики в течение минувших суток не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:08
2020-07-02T08:08
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
украина
в мире
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1
луганская народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152710/81/1527108115_0:161:3199:1960_1400x0_80_0_0_8d4b837c69e7ad30d45a01514ef7be38.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, украина, в мире