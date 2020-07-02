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В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики в течение минувших суток не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:08
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
украина
в мире
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луганская народная республика
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152710/81/1527108115_0:161:3199:1960_1400x0_80_0_0_8d4b837c69e7ad30d45a01514ef7be38.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков

08:08 02.07.2020
506
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Украинские силовики в течение минувших суток не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 30 июня украинские силовики один раз нарушили режим тишины.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
"За 1 июля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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