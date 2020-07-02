https://ria.ru/20200702/1573768584.html
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Москве в четверг во второй половине дня, столбики термометров достигнут отметки плюс 27 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:05
2020-07-02T08:05
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200630/1573679586.html
1
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573576604_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1773da6b5c28a6f45d765cecfba4716d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество