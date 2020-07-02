Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

"Погода в столичном регионе сегодня обусловится влиянием атмосферного фронта с запада, откуда и придет ухудшение погодных условий. Поэтому ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня прошумят кратковременные ливневые дожди с грозами. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый", - сообщил Тишковец