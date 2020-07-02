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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Москве в четверг во второй половине дня, столбики термометров достигнут отметки плюс 27 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:05
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573576604_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1773da6b5c28a6f45d765cecfba4716d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

08:05 02.07.2020
1652
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛето в Москве
Лето в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лето в Москве
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Москве в четверг во второй половине дня, столбики термометров достигнут отметки плюс 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода в столичном регионе сегодня обусловится влиянием атмосферного фронта с запада, откуда и придет ухудшение погодных условий. Поэтому ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня прошумят кратковременные ливневые дожди с грозами. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый", - сообщил Тишковец
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Синоптик добавил, что температура воздуха в Москве в четверг составит плюс 25-27 градусов, что на 2 градуса выше нормы июля, в Подмосковье - не более 22-27. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
410005
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ПогодаЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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