https://ria.ru/20200702/1573768448.html
В Тюменской области более 85% избирателей проголосовали за поправки
Поправки в конституцию поддержали 85,57% избирателей в Тюменской области по итогам обработки 100% протоколов, против высказались 14,04%, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T07:54
2020-07-02T07:54
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
тюменская область
политика
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https://ria.ru/20200702/1573768375.html
1
тюменская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573763549_0:46:3192:1841_1400x0_80_0_0_3556c215d4107ff669e4785637b888c9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, тюменская область, политика