В Красноярском крае поправки к Конституции поддержали 70,1% избирателей

КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. В Красноярском крае за внесение изменений в Конституцию РФ проголосовали 70,1% жителей региона, против - 28,96%, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального избиркома после обработки 100% протоколов.
"За" проголосовали 70,1%, "против" – 28,96%. Данные после обработки 100% протоколов", - сказал собеседник агентства.
По данным избирательной комиссии Красноярского края, общее количество избирателей в крае – 2 066 676 человек. По данным избиркома, участникам голосования было выдано 1 208 129 бюллетеней, в ящиках для голосования было 1 206 372 бюллетеней, число недействительных – 11 248.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
1 июля, 02:40История Конституции Российской Федерации