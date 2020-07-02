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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573768415.html
В Красноярском крае поправки к Конституции поддержали 70,1% избирателей
В Красноярском крае за внесение изменений в Конституцию РФ проголосовали 70,1% жителей региона, против - 28,96%, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T07:53
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
красноярский край
политика
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красноярский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573763571_0:221:2855:1827_1400x0_80_0_0_7f75f0c618801fec2e10ba8af2fe431d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, красноярский край, политика

В Красноярском крае поправки к Конституции поддержали 70,1% избирателей

07:53 02.07.2020
183
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. В Красноярском крае за внесение изменений в Конституцию РФ проголосовали 70,1% жителей региона, против - 28,96%, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального избиркома после обработки 100% протоколов.
"За" проголосовали 70,1%, "против" – 28,96%. Данные после обработки 100% протоколов", - сказал собеседник агентства.
По данным избирательной комиссии Красноярского края, общее количество избирателей в крае – 2 066 676 человек. По данным избиркома, участникам голосования было выдано 1 208 129 бюллетеней, в ящиках для голосования было 1 206 372 бюллетеней, число недействительных – 11 248.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Конституция Российской Федерации
1 июля, 02:40
История Конституции Российской Федерации
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинКрасноярский крайПолитика
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