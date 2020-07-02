В Красноярском крае поправки к Конституции поддержали 70,1% избирателей

"За" проголосовали 70,1%, "против" – 28,96%. Данные после обработки 100% протоколов", - сказал собеседник агентства.

По данным избирательной комиссии Красноярского края, общее количество избирателей в крае – 2 066 676 человек. По данным избиркома, участникам голосования было выдано 1 208 129 бюллетеней, в ящиках для голосования было 1 206 372 бюллетеней, число недействительных – 11 248.