В Курганской области поправки к Конституции поддержали 69,58% избирателей

"В Курганской области за поправки к конституции проголосовало 69,58% избирателей, против поправок 29,53%", - отмечается на сайте избиркома.

В пресс-службе правительства региона РИА Новости уточнили, что это данные по итогам обработки 100% протоколов. Явка в регионе составила 57,83%, добавили в правительстве.