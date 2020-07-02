https://ria.ru/20200702/1573768375.html
В Курганской области поправки к Конституции поддержали 69,58% избирателей
Поправки в конституцию поддержали 69,58% жителей Курганской области, против – 29,53%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T07:51
2020-07-02T07:51
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
курганская область
политика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, курганская область, политика