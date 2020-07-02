В Ростовской области поправки в Конституцию поддержали 83,54% избирателей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. За поправки в конституцию по итогам обработки 100% протоколов проголосовали 83,54% избирателей Ростовской области, против – 15,94%, сообщил РИА Новости представитель областного избиркома.
Итоговая явка на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Ростовской области составила 78,4%.
"За - 83,54%, против - 15,94%. Это 100% обработанных протоколов", - сказал собеседник агентства.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.