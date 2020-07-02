В Башкирии поправки в Конституцию поддержали 88,68% избирателей

"Число голосов участников голосования, поданных по позиции "за", - 2,45 миллиона человек – 88,68%. По городу Уфе – 83%, по городам – 86,73%, по районам – 91,95%. Число голосов участников голосования, поданных по позиции "нет", - 292,7 тысячи, или 10,6%", - сказала Макаренко журналистам.