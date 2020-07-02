В Башкирии поправки в Конституцию поддержали 88,68% избирателей

КАЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ поддержали 88,68% жителей Башкирии, против высказались 10,6% избирателей, сообщила председатель ЦИК республики Илона Макаренко.
"Число голосов участников голосования, поданных по позиции "за", - 2,45 миллиона человек – 88,68%. По городу Уфе – 83%, по городам – 86,73%, по районам – 91,95%. Число голосов участников голосования, поданных по позиции "нет", - 292,7 тысячи, или 10,6%", - сказала Макаренко журналистам.
По ее информации, в голосовании приняли участие 2,76 миллиона жителей Башкирии, что составляет 90,83% от числа включённых в списки участников голосования. В столице республики активность составила 86,85%, средняя по городам – 88,28%, средняя по районам – 93,73%.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.