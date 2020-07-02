В Севастополе более 84% избирателей поддержали поправки

Принимать участие в голосовании по поправкам к конституции России в Севастополе имеют право 317 тысяч 465 избирателей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.