В Самарской области более 80% избирателей проголосовали за поправки

САМАРА, 2 июл – РИА Новости. Поправки в конституцию поддержали 80,55% избирателей в Самарской области по итогам обработки 100% протоколов, против –18,68%, сообщила избирательная комиссия региона.
"Обработано 100% протоколов. За внесение изменений в конституцию проголосовали - 80,55%, против - 18,68% участников голосования", - говорится в сообщении на странице облизбиркома в соцсети Facebook.
По данным правительства региона, итоговая явка на голосовании в Самарской области составила 69,05%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.