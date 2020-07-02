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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573768074.html
В Самарской области более 80% избирателей проголосовали за поправки
Поправки в конституцию поддержали 80,55% избирателей в Самарской области по итогам обработки 100% протоколов, против –18,68%, сообщила избирательная комиссия... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T07:39
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
самарская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
конституция рф, самарская область, политика

В Самарской области более 80% избирателей проголосовали за поправки

07:39 02.07.2020
891
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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САМАРА, 2 июл – РИА Новости. Поправки в конституцию поддержали 80,55% избирателей в Самарской области по итогам обработки 100% протоколов, против –18,68%, сообщила избирательная комиссия региона.
"Обработано 100% протоколов. За внесение изменений в конституцию проголосовали - 80,55%, против - 18,68% участников голосования", - говорится в сообщении на странице облизбиркома в соцсети Facebook.
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По данным правительства региона, итоговая явка на голосовании в Самарской области составила 69,05%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Итоги голосования по поправкам к Конституции
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