В Югре 69% избирателей поддержали поправки к Конституции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июл - РИА Новости. Поправки к конституции РФ в Ханты-Мансийском автономном округе поддержали 69% избирателей по итогам обработки 100% протоколов, против высказались порядка 30%, сообщил руководитель регионального избиркома Денис Корнеев.
"Приняли участие в голосовании 61,7% от избирателей Югры, из них ровно 69% проголосовали за, то есть сказали "да", отвечая на вопрос об одобрении изменений в конституции РФ. Сказали "нет" 30,05%", - заявил Корнеев журналистам.
По его словам, жалоб в избирком Югры не поступало, голосование прошло в штатном режиме.
Согласно информации на сайте окружного избиркома, активнее всего голосовали избиратели в Ханты-Мансийске, где явка составила чуть более 90%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
1 июля, 02:40История Конституции Российской Федерации