В Югре 69% избирателей поддержали поправки к Конституции

"Приняли участие в голосовании 61,7% от избирателей Югры, из них ровно 69% проголосовали за, то есть сказали "да", отвечая на вопрос об одобрении изменений в конституции РФ. Сказали "нет" 30,05%", - заявил Корнеев журналистам.