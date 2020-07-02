https://ria.ru/20200702/1573768005.html
В Астраханской области за поправки проголосовали 86,73% избирателей
За поправки в Конституцию России по итогам обработки 100% протоколов проголосовали 86,73% жителей Астраханской области, против – 12,73%, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T07:38
2020-07-02T07:38
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
игорь коровин
астраханская область
политика
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https://ria.ru/20200702/1573767971.html
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2
астраханская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, игорь коровин, астраханская область, политика