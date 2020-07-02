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В Оренбуржье поправки в Конституцию поддержали 73,6% избирателей
Поправки в конституцию РФ поддержали 73,6% жителей Оренбургской области, против – 25,29%, сообщается на сайте избирательной комиссии области после обработки... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T07:37
2020-07-02T07:37
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
оренбургская область
политика
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оренбургская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, оренбургская область, политика
КАЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Поправки в конституцию РФ поддержали 73,6% жителей Оренбургской области, против – 25,29%, сообщается на сайте избирательной комиссии области после обработки 100% протоколов.
Согласно данным на сайте избиркома, за поправки проголосовали 834,4 тысячи избирателей, против – 286,7 тысячи.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.