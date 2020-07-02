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В КБР около 200 человек ищут упавших в реку на машине людей
Почти 200 спасателей, полицейских и волонтёров участвуют в поисках трёх человек, которые во вторник на машине сорвались в реку в Эльбрусском районе... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:35
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрусский район
баксан
происшествия
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эльбрусский район
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353
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кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрусский район, баксан, происшествия

В КБР около 200 человек ищут упавших в реку на машине людей

07:36 02.07.2020 (обновлено: 10:35 02.07.2020)
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© Фото : ГУМЧС по Кабардино-Балкарской РеспубликеПоисково-спасательные работы в Эльбрусском районе вдоль прибрежной линии и реки Баксан
Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе вдоль прибрежной линии и реки Баксан
© Фото : ГУМЧС по Кабардино-Балкарской Республике
Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе вдоль прибрежной линии и реки Баксан
НАЛЬЧИК, 2 июл - РИА Новости. Почти 200 спасателей, полицейских и волонтёров участвуют в поисках трёх человек, которые во вторник на машине сорвались в реку в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что вечером во вторник между населенными пунктами Тырныауз и Верхний Баксан в ущелье в реку Баксан сорвался автомобиль ВАЗ-2109. По информации регионального МВД, 24-летний местный житель, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с проезжей части, машина упала в реку. Перед падением автомобиля он успел выскочить из машины. По словам водителя, в автомашине находились 22-летняя девушка и двое подростков 14 и 17 лет. Их поиски велись во вторник и среду, но не дали результата и были приостановлены.
"В 5.00 мск четверга поисково-спасательные работы возобновлены. В них участвуют около 200 сотрудников МЧС, полиции, администрации Эльбрусского района и волонтёров, а также 19 единиц техники", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поиски ведутся вдоль прибрежной линии по течению реки между населенными пунктами Тырныауз и Былым.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Эльбрусский районБаксанПроисшествия
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