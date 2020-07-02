В КБР около 200 человек ищут упавших в реку на машине людей

НАЛЬЧИК, 2 июл - РИА Новости. Почти 200 спасателей, полицейских и волонтёров участвуют в поисках трёх человек, которые во вторник на машине сорвались в реку в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что вечером во вторник между населенными пунктами Тырныауз и Верхний Баксан в ущелье в реку Баксан сорвался автомобиль ВАЗ-2109. По информации регионального МВД, 24-летний местный житель, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с проезжей части, машина упала в реку. Перед падением автомобиля он успел выскочить из машины. По словам водителя, в автомашине находились 22-летняя девушка и двое подростков 14 и 17 лет. Их поиски велись во вторник и среду, но не дали результата и были приостановлены.
"В 5.00 мск четверга поисково-спасательные работы возобновлены. В них участвуют около 200 сотрудников МЧС, полиции, администрации Эльбрусского района и волонтёров, а также 19 единиц техники", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поиски ведутся вдоль прибрежной линии по течению реки между населенными пунктами Тырныауз и Былым.
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