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Распространение нового коронавируса
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В Индии число заболевших COVID-19 превысило 600 тысяч человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 19,1 тысячи и составляет 604 641, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T07:32
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамилнад, махараштра, дели, индия, в мире

В Индии число заболевших COVID-19 превысило 600 тысяч человек

07:32 02.07.2020
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© REUTERS / Hemanshi KamaniЖенщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи
Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи
© REUTERS / Hemanshi Kamani
Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 19,1 тысячи и составляет 604 641, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 226 947 человека, выздоровели 359 859 человек (11 881 за сутки), умерли 17 834 (434 за сутки).
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В среду сообщалось о 585 493 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 18,6 тысячи), днем ранее - 566 840 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 18,5 тысячи). Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших.
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 180 298 (5537 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 94 049 заболевших (3882 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлен 89 802 заболевших (2442 за сутки).
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Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили вторую фазу выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса - там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, - режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТамилнадМахараштраДелиИндияВ мире
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