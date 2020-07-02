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В Киргизии число заболевших COVID-19 превысило шесть тысяч человек
Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 6 тысяч, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T07:31
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии число заболевших COVID-19 превысило шесть тысяч человек

07:31 02.07.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 2 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 6 тысяч, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 2 июля 2020 года по республике зарегистрировано 526 новых случаев СOVID-19, 211 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
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По словам собеседника агентства, за минувшие сутки скончались 4 человека с коронавирусом - трое мужчин и одна женщина. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 87 пациентов.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 42 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 921 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 6261. Умерли 66 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2530 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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