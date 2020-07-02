В Киргизии число заболевших COVID-19 превысило шесть тысяч человек

БИШКЕК, 2 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 6 тысяч, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 2 июля 2020 года по республике зарегистрировано 526 новых случаев СOVID-19, 211 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки скончались 4 человека с коронавирусом - трое мужчин и одна женщина. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 87 пациентов.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 42 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 921 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 6261. Умерли 66 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2530 пациентов.