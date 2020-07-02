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Распространение нового коронавируса
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В Бурятии число заболевших COVID-19 превысило три тысячи человек
За сутки в Бурятии обнаружено 43 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 3034 человека, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T07:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика бурятия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), улан-удэ, общество

В Бурятии число заболевших COVID-19 превысило три тысячи человек

07:30 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. За сутки в Бурятии обнаружено 43 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 3034 человека, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 02.07.2020 зарегистрировано 3034 (+43) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1708", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, выздоровели 2168 человек, умерли 22 человека. В стационарах находятся 487 больных, в том числе 19 детей. Состояние несовершеннолетних удовлетворительное. На амбулаторном лечении 357 пациентов.
В реанимации находятся 16 пациентов, в том числе на ИВЛ три человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Улан-УдэОбщество
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