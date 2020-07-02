В Бурятии число заболевших COVID-19 превысило три тысячи человек

"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 02.07.2020 зарегистрировано 3034 (+43) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1708", - говорится в сообщении.