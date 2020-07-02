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В Японии центры для ПЦР-тестирования установят в трех аэропортах
Правительство Японии намерено установить центры для ПЦР-тестирования на коронавирус в трех крупнейших аэропортах страны и в центральной части префектур Токио и... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T07:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
япония
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353
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коронавирус covid-19, япония, токио, в мире

В Японии центры для ПЦР-тестирования установят в трех аэропортах

07:29 02.07.2020
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус. Архивное фото
ТОКИО, 2 июл - РИА Новости. Правительство Японии намерено установить центры для ПЦР-тестирования на коронавирус в трех крупнейших аэропортах страны и в центральной части префектур Токио и Осака, сообщило агентство Киодо.
Меры вызвана необходимостью постепенного снятия ограничений на въезд и выезд из страны. Центры тестирования будут установлены в аэропортах Нарита и Ханэда в Токио и аэропорту Кансай рядом с Осакой. Также по одному такому центру будет создано в центральной части обеих префектур.
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Как ожидается, центры могут начать работу уже этим летом. Основной упор будет сделан на проведение тестов для въезжающих в страну. Относительно выезжающих из Японии вопрос пока решается. Сейчас в карантинной службе аэропортов мощностей хватает на проведение около 1 тысячи тестов в день, результатов приходится ждать 1-2 дня. Вновь созданные центры смогут проводить около 4 тысяч тестов в день, сократив время ожидания результатов до нескольких часов.
Центры, которые планируется установить в Токио и Осаке, будут рассчитаны на выезжающих из страны и будут предоставлять сертификаты об отрицательной реакции на коронавирус.
В настоящее время Япония запретила въезд иностранцев из 129 стран.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияТокиоВ мире
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