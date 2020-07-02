В Японии центры для ПЦР-тестирования установят в трех аэропортах

ТОКИО, 2 июл - РИА Новости. Правительство Правительство Японии намерено установить центры для ПЦР-тестирования на коронавирус в трех крупнейших аэропортах страны и в центральной части префектур Токио Осака , сообщило агентство Киодо.

Меры вызвана необходимостью постепенного снятия ограничений на въезд и выезд из страны. Центры тестирования будут установлены в аэропортах Нарита и Ханэда в Токио и аэропорту Кансай рядом с Осакой. Также по одному такому центру будет создано в центральной части обеих префектур.

Как ожидается, центры могут начать работу уже этим летом. Основной упор будет сделан на проведение тестов для въезжающих в страну. Относительно выезжающих из Японии вопрос пока решается. Сейчас в карантинной службе аэропортов мощностей хватает на проведение около 1 тысячи тестов в день, результатов приходится ждать 1-2 дня. Вновь созданные центры смогут проводить около 4 тысяч тестов в день, сократив время ожидания результатов до нескольких часов.

Центры, которые планируется установить в Токио и Осаке, будут рассчитаны на выезжающих из страны и будут предоставлять сертификаты об отрицательной реакции на коронавирус.

В настоящее время Япония запретила въезд иностранцев из 129 стран.