По делу напавшего на пограничников рыбака из КНДР начали следствие

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Находкинский городской суд в рамках расследования дела в отношении одного из северокорейских рыбаков, напавших на российских пограничников, начал судебное следствие и перенес заседание на сентябрь, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Начато судебное следствие. Заседание отложено в связи с тем, что подсудимый настаивает на допросе потерпевших в судебном заседании. Заседание отложено на сентябрь в связи с неявкой потерпевшего в судебное заседание", - сказал собеседник.
По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Трое обвиняемых нанесли деревянными палками множество ударов трем военнослужащим, причинив вред здоровью средней тяжести, отмечало следствие. В отношении трех рыбаков дела были переданы в суд. Расследование уголовного дела против остальных 14 иностранцев находится на завершающей стадии.
Все трое рыбаков обвиняются по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), но в рамках разных дел. В июне суд начал рассматривать их, продлив арест фигурантам и отложив заседания на начало июля.
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