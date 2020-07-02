В Москве еще 20 КТ-центров возобновят плановый прием пациентов

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Еще 20 московских КТ-центров, где проходила диагностика пациентов с подозрением на коронавирус, вернутся к плановому приему пациентов, сообщила журналистам заместитель мэра в правительстве столицы по вопросам социального развития Еще 20 московских КТ-центров, где проходила диагностика пациентов с подозрением на коронавирус, вернутся к плановому приему пациентов, сообщила журналистам заместитель мэра в правительстве столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Москва достаточно оперативно перепрофилировалась для оказания помощи больным коронавиурсом. Своеобразным ноу-хау в мировой практике была организация на базе поликлиник круглосуточных КТ-центров. Теперь, когда мы видим положительную динамику по сокращению новых случаев заболевания, нет необходимости в такой инфекционной инфраструктуре. Мы уже вернули к стандартному режиму работы 12 поликлиник, теперь еще 20 зданий КТ-центров возобновят амбулаторный прием", - сообщила Ракова.

Она напомнила, что в апреле на базе городских поликлиник были созданы специальные амбулаторные КТ-центры, где пациентам с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус проводят исследования для точного установления диагноза. С момента открытия амбулаторных КТ-центров было проведено более 185 тысяч исследований. Это почти в два раза больше, чем количество КТ легких, проведенных в поликлиниках за весь прошлый год.

По словам Раковой, широко развернутая сеть, состоящая из 48 КТ-центров, позволила выявлять осложнения инфекции на ранней стадии и быстрее начинать лечение, а при необходимости - госпитализировать пациента в стационар. Она добавила, что исследования, проводимые в КТ-центрах, не ограничиваются только компьютерной томографией. Пациентам с подозрением на коронавирус делают также общий анализ крови, ЭКГ, проводят анализ на COVID-19.

Вице-мэр отметила, что после обратного перепрофилирования 20 амбулаторных КТ-центров в этих зданиях будет проведена дезинфекция помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Весь медицинский персонал пройдет необходимые обследования, в зданиях полностью восстановят работу врачей. Поликлиники вернутся к плановому приему пациентов, возобновив работу в привычном для жителей районов режиме.

На данный момент в Москве функционируют 16 КТ-центров.