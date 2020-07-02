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В Москве еще 20 КТ-центров возобновят плановый прием пациентов
Еще 20 московских КТ-центров, где проходила диагностика пациентов с подозрением на коронавирус, вернутся к плановому приему пациентов, сообщила журналистам... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T07:19
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 20 КТ-центров возобновят плановый прием пациентов

07:19 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Еще 20 московских КТ-центров, где проходила диагностика пациентов с подозрением на коронавирус, вернутся к плановому приему пациентов, сообщила журналистам заместитель мэра в правительстве столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Москва достаточно оперативно перепрофилировалась для оказания помощи больным коронавиурсом. Своеобразным ноу-хау в мировой практике была организация на базе поликлиник круглосуточных КТ-центров. Теперь, когда мы видим положительную динамику по сокращению новых случаев заболевания, нет необходимости в такой инфекционной инфраструктуре. Мы уже вернули к стандартному режиму работы 12 поликлиник, теперь еще 20 зданий КТ-центров возобновят амбулаторный прием", - сообщила Ракова.
Она напомнила, что в апреле на базе городских поликлиник были созданы специальные амбулаторные КТ-центры, где пациентам с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус проводят исследования для точного установления диагноза. С момента открытия амбулаторных КТ-центров было проведено более 185 тысяч исследований. Это почти в два раза больше, чем количество КТ легких, проведенных в поликлиниках за весь прошлый год.
По словам Раковой, широко развернутая сеть, состоящая из 48 КТ-центров, позволила выявлять осложнения инфекции на ранней стадии и быстрее начинать лечение, а при необходимости - госпитализировать пациента в стационар. Она добавила, что исследования, проводимые в КТ-центрах, не ограничиваются только компьютерной томографией. Пациентам с подозрением на коронавирус делают также общий анализ крови, ЭКГ, проводят анализ на COVID-19.
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Вице-мэр отметила, что после обратного перепрофилирования 20 амбулаторных КТ-центров в этих зданиях будет проведена дезинфекция помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Весь медицинский персонал пройдет необходимые обследования, в зданиях полностью восстановят работу врачей. Поликлиники вернутся к плановому приему пациентов, возобновив работу в привычном для жителей районов режиме.
На данный момент в Москве функционируют 16 КТ-центров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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