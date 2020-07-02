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В Забайкалье четвертого июля откроются базы отдыха
Власти Забайкальского края разрешили работу баз отдыха, приостановивших деятельность из-за коронавирусной инфекции, с ближайшей субботы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T07:17
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, забайкальский край

В Забайкалье четвертого июля откроются базы отдыха

07:17 02.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид города Читы с воздуха
Вид города Читы с воздуха
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Власти Забайкальского края разрешили работу баз отдыха, приостановивших деятельность из-за коронавирусной инфекции, с ближайшей субботы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, регламентирующее работу баз отдыха с 4 июля. В документе перечислены некоторые меры при организации работы баз отдыха на территории края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, определено, что будут сняты ограничения для баз отдыха, которые предоставляют временное жилье для одноместного или семейного размещения граждан в номере, имеющем отдельный вход с улицы", - говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что помещения на базах должны быть подготовлены – продезинфицированы, в местах общего пользования установлены дозаторы с антисептиками, создан пятидневный запас дезинфицирующих средств, масок, перчаток. Персонал должен пройти тест на коронавирус. Шезлонги и другое пляжное оборудование должны быть расставлены с учетом социального дистанцирования.
По данным пресс-службы, в четверг в Забайкальском крае за сутки зафиксированы 48 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии заболели 3260 человек, 2152 человека из них вылечены, зафиксированы 42 летальных случая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Ярославская Большая Мануфактура
1 июля, 10:56
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Забайкальский край
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