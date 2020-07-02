В Забайкалье четвертого июля откроются базы отдыха

"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, регламентирующее работу баз отдыха с 4 июля. В документе перечислены некоторые меры при организации работы баз отдыха на территории края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, определено, что будут сняты ограничения для баз отдыха, которые предоставляют временное жилье для одноместного или семейного размещения граждан в номере, имеющем отдельный вход с улицы", - говорится в сообщении.