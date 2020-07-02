Постпред Крыма объяснил страхом заявление Киева о новых санкциях

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал никчемными угрозы украинских властей о введении новых санкций в отношении крымского региона, добавив, что они продиктованы нарастающим страхом перед тем, что мир все больше узнает правду о благополучной жизни российского Крыма.
Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита в Крым французских депутатов Европарламента и призвало ввести санкции против организаторов голосования по внесению изменений в Конституцию РФ на территории полуострова, добавив, что результаты "не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом".
"Демарши и причитания Киева о поездках иностранных наблюдателей и делегаций в Крым, как и угрозы никчемными санкциями, уже давно никого не удивляют и не пугают. Эти угрозы лишь выдают нарастающий страх перед тем, что мир все больше узнает правду о благополучной жизни российского Крыма и однозначных настроениях крымчан, отождествляющих свое будущее с Россией", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, украинские власти мечтают, чтобы мир верил только мифам и легендам о "страшных муках российской оккупации", изобретаемым "бездарными киевскими писаками".
Постпред подчеркнул, что особенно болезненно киевские власти переживают тот факт, что наблюдатели засвидетельствуют, с какой радостью крымчане поддержали закрепление в конституции незыблемость территориальной целостности России.
"Это означает, что выступать за отторжение Крыма от России не только абсолютно бессмысленно, но и крайне опасно, поскольку такое требование однозначно становится посягательством на нашу конституцию и будет чревато тяжелыми последствиями для посягающих. А среди них немало тех, кто имеет в нашей стране свои, порой немалые, интересы. Так что протесты и угрозы могут когда-то вернуться бумерангом к их авторам", - сказал Мурадов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".