Постпред Крыма объяснил страхом заявление Киева о новых санкциях

"Это означает, что выступать за отторжение Крыма от России не только абсолютно бессмысленно, но и крайне опасно, поскольку такое требование однозначно становится посягательством на нашу конституцию и будет чревато тяжелыми последствиями для посягающих. А среди них немало тех, кто имеет в нашей стране свои, порой немалые, интересы. Так что протесты и угрозы могут когда-то вернуться бумерангом к их авторам", - сказал Мурадов.