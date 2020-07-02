В Челябинской области за поправки проголосовали 69,54% избирателей

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июл – РИА Новости. За поправки в конституцию по итогам обработки 100% протоколов проголосовали 69,54% жителей Челябинской области, против – 29,55%, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
"Предварительные итоги голосования по поправкам к конституции в Челябинской области: за поправки проголосовало 69,54%, против поправок 29,55%. Явка составила 65,88%", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что это данные по итогам обработки 100% протоколов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.