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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573767230.html
В Челябинской области за поправки проголосовали 69,54% избирателей
За поправки в конституцию по итогам обработки 100% протоколов проголосовали 69,54% жителей Челябинской области, против – 29,55%, сообщила в четверг пресс-служба РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T07:06
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
челябинская область
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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конституция рф, челябинская область, политика

В Челябинской области за поправки проголосовали 69,54% избирателей

07:06 02.07.2020
308
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 июл – РИА Новости. За поправки в конституцию по итогам обработки 100% протоколов проголосовали 69,54% жителей Челябинской области, против – 29,55%, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
"Предварительные итоги голосования по поправкам к конституции в Челябинской области: за поправки проголосовало 69,54%, против поправок 29,55%. Явка составила 65,88%", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что это данные по итогам обработки 100% протоколов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
1 июля, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Итоги голосования по поправкам к Конституции
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЧелябинская областьПолитика
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