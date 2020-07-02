https://ria.ru/20200702/1573767201.html
В Чечне за поправки в Конституцию проголосовали больше 97% избирателей
В Чечне за поправки в Конституцию РФ проголосовали 97,92% избирателей, 1,94% против, после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избиркоме Чечни. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T07:05
2020-07-02T07:05
голосование по поправкам в конституцию
чеченская республика (чечня)
конституция рф
политика
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https://ria.ru/20200702/1573764173.html
https://ria.ru/20200701/1573741837.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155258/05/1552580586_0:0:3146:1771_1400x0_80_0_0_d7e6b9d42a084d36bd8866d58e4b7557.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), конституция рф, политика