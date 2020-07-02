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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573767201.html
В Чечне за поправки в Конституцию проголосовали больше 97% избирателей
В Чечне за поправки в Конституцию РФ проголосовали 97,92% избирателей, 1,94% против, после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избиркоме Чечни. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T07:05
голосование по поправкам в конституцию
чеченская республика (чечня)
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
чеченская республика (чечня), конституция рф, политика

В Чечне за поправки в Конституцию проголосовали больше 97% избирателей

07:05 02.07.2020
6073
© РИА Новости / Саид ЦарнаевГрозный
Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
ГРОЗНЫЙ, 2 июл – РИА Новости. В Чечне за поправки в Конституцию РФ проголосовали 97,92% избирателей, 1,94% против, после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избиркоме Чечни.
"За поправки в Конституцию РФ отдали голоса 97,92% из числа участвовавших в голосовании, это 712 909 человек, 1,94% против, это 14 132 участника голосования", - уточнил представитель.
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 02:47Голосование по поправкам в Конституцию
В Дагестане, Чечне и Туве более 90% избирателей проголосовали за поправки
Всего явка регионе составила 95,14%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Контейнер для использованных ручек на избирательном участке
1 июля, 15:22Голосование по поправкам в Конституцию
На Чукотке в восьми селах явка на голосовании по поправкам составила 100%
171101523
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Голосование по поправкам в КонституциюЧеченская республика (Чечня)Конституция РФПолитика
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