В ЕАО явка на голосовании по поправкам стала самой высокой за 27 лет

ХАБАРОВСК, 2 июл – РИА Новости. Более 72% избирателей в Более 72% избирателей в Еврейской автономной области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, что считается самым высоким результатом с момента образования избирательной комиссии региона в 1993 году, сообщили РИА Новости в областном избиркоме.

Явка на выборах президента в ЕАО в 2018 году составила 60,25%, наиболее высокая явка тогда отмечалась в Биробиджанском районе -66,05%.

"Явка является беспрецедентной с момента образования избиркома в 1993 году. На участки пришли 90 тысяч 853 человека - это 72,11% избирателей", - сказал собеседник агентства.

По информации избиркома, лидером голосования стал Смидовичский район - 84,02%. В Октябрьском районе проголосовали 80,03% избирателей. В Биробиджанском районе - 76,99%, в Ленинском – 75,67%, в Облученском – 71,35%, в городе Биробиджане – 65,74%.

Сообщается, что по предварительным результатам, 77,3% участников голосования одобрили поправки.