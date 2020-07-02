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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573767138.html
В ЕАО явка на голосовании по поправкам стала самой высокой за 27 лет
Более 72% избирателей в Еврейской автономной области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, что считается самым высоким результатом с... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T07:04
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
смидовичский район
еврейская автономная область
биробиджанский район
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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конституция рф, смидовичский район, еврейская автономная область, биробиджанский район, политика

В ЕАО явка на голосовании по поправкам стала самой высокой за 27 лет

07:04 02.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧлен избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней на избирательном участке
Член избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней на избирательном участке
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Член избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней на избирательном участке
ХАБАРОВСК, 2 июл – РИА Новости. Более 72% избирателей в Еврейской автономной области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, что считается самым высоким результатом с момента образования избирательной комиссии региона в 1993 году, сообщили РИА Новости в областном избиркоме.
Явка на выборах президента в ЕАО в 2018 году составила 60,25%, наиболее высокая явка тогда отмечалась в Биробиджанском районе -66,05%.
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в Екатеринбурге
Вчера, 07:00Голосование по поправкам в Конституцию
Более 72% сибиряков поддержали поправки в Конституцию
"Явка является беспрецедентной с момента образования избиркома в 1993 году. На участки пришли 90 тысяч 853 человека - это 72,11% избирателей", - сказал собеседник агентства.
По информации избиркома, лидером голосования стал Смидовичский район - 84,02%. В Октябрьском районе проголосовали 80,03% избирателей. В Биробиджанском районе - 76,99%, в Ленинском – 75,67%, в Облученском – 71,35%, в городе Биробиджане – 65,74%.
Работа информационного центра ЦИК России
Вчера, 06:50Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки поддержали 77,93% избирателей после обработки 99,9% протоколов
Сообщается, что по предварительным результатам, 77,3% участников голосования одобрили поправки.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
ЦИК России
1 июля, 22:46Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК объяснили изменение данных по голосованию в Коми
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСмидовичский районЕврейская автономная областьБиробиджанский районПолитика
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