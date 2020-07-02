Более 72% сибиряков поддержали поправки в Конституцию

НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Более 72% процентов сибиряков, принявших участие в голосовании, поддержали поправки в Конституцию РФ, явка, по предварительным данным, составила более 58%, сообщает в четверг пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.
"По предварительным данным, в целом по округу более 58% граждан, имеющих право голоса, пришли на избирательные участки, из них проголосовали за внесение поправок 72,63%", - говорится в сообщении.
Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло убежден, что высокая явка говорит о неравнодушии сибиряков и об отношении к поправкам в Конституцию. Этому, по его словам, способствовала удобная и безопасная организация процесса голосования и его легитимность.
"Результат голосования – это показатель поддержки действующего курса, направленного на защиту интересов государства и социальных гарантий для каждого из нас, для наших детей и внуков", – приводятся в сообщении слова Меняйло.
Полпред также отметил беспрецедентные меры безопасности, которые были приняты для защиты здоровья членов комиссий, наблюдателей, представителей СМИ и участников голосования.
"На особом контроле главных федеральных инспекторов было содействие избирательным комиссиям всеми органами власти и местного самоуправления. Сегодня мы можем сказать, что эта задача выполнена, региональные, территориальные и участковые избирательных комиссий были обеспечены всем необходимым для работы, включая средства индивидуальной защиты", – сказал он.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.