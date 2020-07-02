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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573767054.html
Более 72% сибиряков поддержали поправки в Конституцию
Более 72% процентов сибиряков, принявших участие в голосовании, поддержали поправки в Конституцию РФ, явка, по предварительным данным, составила более 58%,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T07:00
голосование по поправкам в конституцию
сергей меняйло
конституция рф
владимир путин
сибирский фо
политика
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757666_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_f51cf17cc0875cfb7808f96b0ece8321.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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сергей меняйло, конституция рф, владимир путин, сибирский фо, политика

Более 72% сибиряков поддержали поправки в Конституцию

07:00 02.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в Екатеринбурге
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Более 72% процентов сибиряков, принявших участие в голосовании, поддержали поправки в Конституцию РФ, явка, по предварительным данным, составила более 58%, сообщает в четверг пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.
"По предварительным данным, в целом по округу более 58% граждан, имеющих право голоса, пришли на избирательные участки, из них проголосовали за внесение поправок 72,63%", - говорится в сообщении.
Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло убежден, что высокая явка говорит о неравнодушии сибиряков и об отношении к поправкам в Конституцию. Этому, по его словам, способствовала удобная и безопасная организация процесса голосования и его легитимность.
"Результат голосования – это показатель поддержки действующего курса, направленного на защиту интересов государства и социальных гарантий для каждого из нас, для наших детей и внуков", – приводятся в сообщении слова Меняйло.
Президент РФ Владимир Путин
1 июля, 22:03Голосование по поправкам в Конституцию
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Полпред также отметил беспрецедентные меры безопасности, которые были приняты для защиты здоровья членов комиссий, наблюдателей, представителей СМИ и участников голосования.
"На особом контроле главных федеральных инспекторов было содействие избирательным комиссиям всеми органами власти и местного самоуправления. Сегодня мы можем сказать, что эта задача выполнена, региональные, территориальные и участковые избирательных комиссий были обеспечены всем необходимым для работы, включая средства индивидуальной защиты", – сказал он.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
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Итоги голосования по поправкам к Конституции
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