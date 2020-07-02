Более 72% сибиряков поддержали поправки в Конституцию

"На особом контроле главных федеральных инспекторов было содействие избирательным комиссиям всеми органами власти и местного самоуправления. Сегодня мы можем сказать, что эта задача выполнена, региональные, территориальные и участковые избирательных комиссий были обеспечены всем необходимым для работы, включая средства индивидуальной защиты", – сказал он.