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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573766886.html
Глава Минздрава Новой Зеландии ушел в отставку из-за нарушения карантина
Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк, который ранее нарушил введенные в связи с распространением нового коронавируса ограничительные меры, покинул РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джасинда ардерн
новая зеландия
в мире
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353
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коронавирус covid-19, джасинда ардерн, новая зеландия, в мире

Глава Минздрава Новой Зеландии ушел в отставку из-за нарушения карантина

06:52 02.07.2020 (обновлено: 09:06 02.07.2020)
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© Flickr / PhillipCГород Веллингтон, Новая Зеландия
Город Веллингтон, Новая Зеландия
© Flickr / PhillipC
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк, который ранее нарушил введенные в связи с распространением нового коронавируса ограничительные меры, покинул занимаемый пост, сообщает газета New Zealand Herald.
Ранее в апреле Кларк признался, что дважды нарушил ограничительные меры, введенные в связи с распространением нового коронавируса. После произошедшего он выразил готовность уйти в отставку, но премьер-министр Джасинда Ардерн тогда заявила, что Кларк останется на посту в связи с напряженной ситуацией из-за коронавируса.
"Я совершил много ошибок и попросил об отставке", — заявил Кларк.
Он добавил, что Ардерн приняла его прошение.
По данным Минздрава, в стране за все время с начала пандемии были выявлены 1528 случаев заражения COVID-19, выздоровели 1484 человека, скончались 22.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джасинда АрдернНовая ЗеландияВ мире
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