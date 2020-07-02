Глава Минздрава Новой Зеландии ушел в отставку из-за нарушения карантина

"Я совершил много ошибок и попросил об отставке", — заявил Кларк.

Он добавил, что Ардерн приняла его прошение.

По данным Минздрава, в стране за все время с начала пандемии были выявлены 1528 случаев заражения COVID-19, выздоровели 1484 человека, скончались 22.