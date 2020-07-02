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Во Владивостоке открыли новый инфекционный госпиталь для больных COVID-19
Новый инфекционный госпиталь для лечения больных коронавирусом легкой и средней степени тяжести открыли во Владивостоке, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T06:52
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владивосток, приморский край, общество

Во Владивостоке открыли новый инфекционный госпиталь для больных COVID-19

06:52 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Новый инфекционный госпиталь для лечения больных коронавирусом легкой и средней степени тяжести открыли во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.
Госпиталь развернули в здании Приморского краевого диагностического центра – структурного подразделения Краевого центра специализированных видов медицинской помощи.
"Мы оперативно, буквально за две недели, перепрофилировали крупное медицинское учреждение по приказу минздрава Приморья. На двух этажах разместили отделения на 100 стационарных коек для лечения взрослого населения с новой коронавирусной инфекцией в легкой и средней степени тяжести. Все наши доктора прошли специализированное обучение по программе непрерывного медицинского образования", - отметила главный врач медучреждения Надежда Горелик, чьи слова приводятся в сообщении.
Новый инфекционный госпиталь оснащен необходимым для лечения коронавируса оборудованием. Здесь сохранены и работают бактериологическая и клиническая лаборатории. Первые пациенты уже начали поступать в госпиталь.
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В ходе перепрофилирования Краевого диагностического центра часть его структурных подразделений переехала в другие учреждения Владивостока.
Общее число заболевших коронавирусом в регионе – 4 458, выздоровели 2904 человека, умерли 48. На протяжении нескольких дней темп прироста заболевших продолжает снижаться. Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Режим повышенной готовности продлен до 15 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВладивостокПриморский крайОбщество
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