Во Владивостоке открыли новый инфекционный госпиталь для больных COVID-19

"Мы оперативно, буквально за две недели, перепрофилировали крупное медицинское учреждение по приказу минздрава Приморья. На двух этажах разместили отделения на 100 стационарных коек для лечения взрослого населения с новой коронавирусной инфекцией в легкой и средней степени тяжести. Все наши доктора прошли специализированное обучение по программе непрерывного медицинского образования", - отметила главный врач медучреждения Надежда Горелик, чьи слова приводятся в сообщении.