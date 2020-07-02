Поправки поддержали 77,93% избирателей после обработки 99,9% протоколов

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.
В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.
Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.
Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".
Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.
Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.
Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.
Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.
ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.
ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.
Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.
Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.
Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.
Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.
На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.
На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.
Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.
Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.
Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.
Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.
Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".
Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".
В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.
Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".
Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.
Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.
Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.
ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.
Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.
Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.
На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.
Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.
Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.
Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".