https://ria.ru/20200702/1573766758.html
На Камчатке рыбак с трудом пережил встречу с медведем
Житель Камчатского края стал жертвой нападения медведя, инцидент произошел вечером первого июля в нижнем течении реки Авача, сообщило краевое Агентство лесного... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T06:52
2020-07-02T09:29
россия
новости - экология
медведи
камчатский край
происшествия
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Profin Profin
Почему сразу отстреливать?! В чем виновато дикое животное?!
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Лариса Ахметова
Много стало косолапых.Никто толком не регулирует численность.А надо.
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россия
камчатский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости - экология, медведи, камчатский край, происшествия