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На Камчатке рыбак с трудом пережил встречу с медведем
Житель Камчатского края стал жертвой нападения медведя, инцидент произошел вечером первого июля в нижнем течении реки Авача, сообщило краевое Агентство лесного... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:29
россия
новости - экология
медведи
камчатский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, новости - экология, медведи, камчатский край, происшествия

На Камчатке рыбак с трудом пережил встречу с медведем

06:52 02.07.2020 (обновлено: 09:29 02.07.2020)
22194
© Fotolia / kitkorzunБурый медведь на Камчатке
Бурый медведь на Камчатке
© Fotolia / kitkorzun
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Житель Камчатского края стал жертвой нападения медведя, инцидент произошел вечером первого июля в нижнем течении реки Авача, сообщило краевое Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.
Как стало известно, мужчина получил серьезные ранения спины, нижних конечностей и рук. Его доставили в Елизовскую районную больницу.

"Из лап хищника рыбака с трудом отбили коллеги", — говорится в сообщении в инстаграме.

Опасного хищника разыскивают и планируют отстрелить. При этом местных жителей призвали воздержаться от посещения указанного места в ближайшее время.
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РоссияНовости - ЭкологиямедведиКамчатский крайПроисшествия
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