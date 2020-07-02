На Сахалине назвали условие освобождения приезжих от изоляции

"Прибывающим на Сахалин со справкой об отрицательном тесте на COVID-19 не будут выдавать предписание об изоляции. Такое решение принято на заседании областной КЧС и обусловлено анализом статистики за период действия ограничительных мер", - отметил глава региона в Telegram-канале.

Власти региона сократили период обсервации сахалинцев и прибывающих на работу в Сахалинскую область по трудовым договорам с 14 дней до 5 суток. Кроме того, пациенты с бессимптомной формой COVID-19 могут лечиться дома. Такие больные будут постоянно находиться под медицинским наблюдением.