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На Сахалине назвали условие освобождения приезжих от изоляции
Справка об отсутствии COVID-19 у прибывающих на Сахалин людей избавит их от изоляции, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T06:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий лимаренко
сахалинская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий лимаренко, сахалинская область, общество

На Сахалине назвали условие освобождения приезжих от изоляции

06:47 02.07.2020
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© РИА Новости / В.Титов / Перейти в фотобанкАэропорт Южно-Сахалинска
Аэропорт Южно-Сахалинска
© РИА Новости / В.Титов
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июл – РИА Новости. Справка об отсутствии COVID-19 у прибывающих на Сахалин людей избавит их от изоляции, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.
"Прибывающим на Сахалин со справкой об отрицательном тесте на COVID-19 не будут выдавать предписание об изоляции. Такое решение принято на заседании областной КЧС и обусловлено анализом статистики за период действия ограничительных мер", - отметил глава региона в Telegram-канале.
По данным оперштаба, в Сахалинской области на 2 июля официально подтверждено 844 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Лечение в медучреждениях проходят 464 человека, 380 пациентов уже выписаны. Летальных исходов от заражения COVID-19 в регионе нет.
Власти региона сократили период обсервации сахалинцев и прибывающих на работу в Сахалинскую область по трудовым договорам с 14 дней до 5 суток. Кроме того, пациенты с бессимптомной формой COVID-19 могут лечиться дома. Такие больные будут постоянно находиться под медицинским наблюдением.
Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности. Сахалинская область является единственным регионом в России, реализовавшим третий этап выхода из режима самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий ЛимаренкоСахалинская областьОбщество
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