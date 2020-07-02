В Германии выявили 503 новых случая COVID-19

В США выявили рекордные более 48 тысяч случаев COVID-19

В США выявили рекордные более 48 тысяч случаев COVID-19

По информации института, всего в Германии выявили 195 228 человек, заразившихся COVID-19. Скончались в общей сложности 8 994 заболевших. Выздоровели приблизительно 180,3 тысячи человек.