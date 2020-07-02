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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573766698.html
В Германии выявили 503 новых случая COVID-19
Количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 503, еще девять человек скончались,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T06:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
германия
бавария
берлин (город)
в мире
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, германия, бавария, берлин (город), в мире

В Германии выявили 503 новых случая COVID-19

06:45 02.07.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 503, еще девять человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 466 новых случаях и 12 летальных исходах.
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По информации института, всего в Германии выявили 195 228 человек, заразившихся COVID-19. Скончались в общей сложности 8 994 заболевших. Выздоровели приблизительно 180,3 тысячи человек.
Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 547), Северном Рейне-Вестфалии (43 436) и Баден-Вюртемберге (35 744). В Берлине зарегистрированы 8 302 случая инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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