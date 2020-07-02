В Туве военный мобильный госпиталь начал принимать гражданское население

"Сегодня наш госпиталь приступил к приему первых одиннадцати пациентов, все они размещены в специально оборудованных палатах", - приводятся в сообщении слова начальника полевого мобильного госпиталя Дмитрия Щукина.

Многопрофильный мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек, он оборудован отделением анестезиологии и реанимации, инфекционным отделением, лабораторией. В оснащении имеются аппараты ИВЛ, рентген аппарат, УЗИ и другое медицинское оборудование, необходимое для лечения различных инфекционных заболеваний.

Всего от Центрального военного округа для помощи в борьбе с COVID-19 в Туву привлекли около 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов и около 15 единиц специальной военной техники.