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В Туве военный мобильный госпиталь начал принимать гражданское население
Военные медики Центрального военного округа приступили к приему гражданского населения Республики Тува в мобильном госпитале, развернутом в городе Кызыле,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T06:44
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353
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В Туве военный мобильный госпиталь начал принимать гражданское население

06:44 02.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Военные медики Центрального военного округа приступили к приему гражданского населения Республики Тува в мобильном госпитале, развернутом в городе Кызыле, сообщает в четверг пресс-служба ЦВО.
"Сегодня наш госпиталь приступил к приему первых одиннадцати пациентов, все они размещены в специально оборудованных палатах", - приводятся в сообщении слова начальника полевого мобильного госпиталя Дмитрия Щукина.
Многопрофильный мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек, он оборудован отделением анестезиологии и реанимации, инфекционным отделением, лабораторией. В оснащении имеются аппараты ИВЛ, рентген аппарат, УЗИ и другое медицинское оборудование, необходимое для лечения различных инфекционных заболеваний.
"Прием пациентов осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. К оказанию помощи населению Республики Тыва привлечены 77 врачей и младших медицинских специалистов Центрального военного округа", - отметили в пресс-службе.
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В ЦВО пояснили, что мобильный госпиталь в Туву был оперативно переброшен самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России из Челябинской области. Госпиталь был развернут для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Всего от Центрального военного округа для помощи в борьбе с COVID-19 в Туву привлекли около 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов и около 15 единиц специальной военной техники.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воздушно-космические силы РоссииЦентральный военный округИл-76КызылЧелябинская областьРеспублика ТываОбщество
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