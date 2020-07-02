В Туве военный мобильный госпиталь начал принимать гражданское население

"Сегодня наш госпиталь приступил к приему первых одиннадцати пациентов, все они размещены в специально оборудованных палатах", - приводятся в сообщении слова начальника полевого мобильного госпиталя Дмитрия Щукина.
Многопрофильный мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек, он оборудован отделением анестезиологии и реанимации, инфекционным отделением, лабораторией. В оснащении имеются аппараты ИВЛ, рентген аппарат, УЗИ и другое медицинское оборудование, необходимое для лечения различных инфекционных заболеваний.
"Прием пациентов осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. К оказанию помощи населению Республики Тыва привлечены 77 врачей и младших медицинских специалистов Центрального военного округа", - отметили в пресс-службе.
В ЦВО пояснили, что мобильный госпиталь в Туву был оперативно переброшен самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России из Челябинской области. Госпиталь был развернут для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Всего от Центрального военного округа для помощи в борьбе с COVID-19 в Туву привлекли около 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов и около 15 единиц специальной военной техники.
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