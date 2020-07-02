Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573766631.html
В Магадане реанимацию областной больницы закрыли на карантин из-за COVID
Реанимационное отделение Магаданской областной больницы – крупнейшего лечебного учреждения Колымы закрыли на карантин из-за заражения одного из врачей COVID-19, РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T06:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
магаданская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573283926_0:0:2793:1572_1400x0_80_0_0_929a6466339f306572f91d0f477e409c.jpg
https://ria.ru/20200630/1573666985.html
https://ria.ru/20200701/1573718574.html
магаданская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573283926_0:0:2793:1572_1400x0_80_0_0_929a6466339f306572f91d0f477e409c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573283926_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_2b873bac0db50f81202bccd39547aae6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573283926_99:0:2146:2047_1400x0_80_0_0_26ed2fffd5916d56a489d8d7d7b13f43.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), магаданская область, общество

В Магадане реанимацию областной больницы закрыли на карантин из-за COVID

06:43 02.07.2020
311
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МАГАДАН, 2 июл – РИА Новости, Людмила Щербакова. Реанимационное отделение Магаданской областной больницы – крупнейшего лечебного учреждения Колымы закрыли на карантин из-за заражения одного из врачей COVID-19, сообщает в четверг минздрав региона.
По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заразились 876 человек, 4 умерли, 421 вылечился.
"Реанимационное отделение ГБУЗ "Магаданская областная больница" временно закрыто на карантин. На базе палаты интенсивной терапии кардиологии развернуто дублирующее реанимационное отделение. Причина такой меры предосторожности – положительный тест на COVID-19 у одного из докторов отделения", - говорится в сообщении.
Поясняется, что симптомы ОРВИ у врача реанимационного отделения появились между рабочими сменами, когда тот находился дома. К заболевшему на дом приехал врач, который взял мазки на выявление новой коронавирусной инфекции. Сразу же после получения результатов, которые оказались положительными, Роспотребнадзор выдал предписание главному врачу областной больницы о закрытии отделения реанимации больницы на две недели.
Нижегородская область
30 июня, 10:44Распространение нового коронавируса
В двух городах Нижегородской области сняли карантин
"Заболевший доктор не работал с пациентами, имевшими признаки ОРВИ или ковид-анамнеза. Вирус COVID-19 врач, вероятно, получил, находясь на отдыхе между сменами. В больнице заразиться реаниматолог никак не мог. Осматривая пациентов без обследований и тех, которым нужна реанимационная помощь, оперативное вмешательство, медики надевают не только защитные костюмы, но полные лицевые маски, чтобы избежать при интубации попадания аэрозоля в дыхательные пути доктора", - уточняет ведомство.
Сообщается также, что в закрытом на карантин реанимационном отделении две недели будут работать два врача, четыре медицинские сестры и две санитарки. Они будут обслуживать шестерых пациентов, которые остались в палатах реанимации. Остальные сотрудники отделения отправлены по домам на самоизоляцию. За состоянием их здоровья наблюдают медики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
1 июля, 06:41Распространение нового коронавируса
В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
000111
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Магаданская областьОбщество
Рекомендуем
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Туве военный мобильный госпиталь начал принимать гражданское население
Аэропорт Южно-Сахалинска
На Сахалине назвали условие освобождения приезжих от изоляции
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19
В Приамурье зарегистрировали 11 смертей от COVID-19
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
Во Владивостоке открыли новый инфекционный госпиталь для больных COVID-19
Полиция в Пекине, Китай
Отбывший наказание в Китае за шпионаж японец возвращается на родину
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии выявили 503 новых случая COVID-19
Черника
Доктор Комаровский развеял миф о том, что черника восстанавливает зрение
Вид на Морской порт города Певек
В самом северном российском городе начали реконструкцию взлетной полосы
Город Веллингтон, Новая Зеландия
Глава Минздрава Новой Зеландии ушел в отставку из-за нарушения карантина
Бурый медведь на Камчатке
На Камчатке рыбак с трудом пережил встречу с медведем
Конституция РФ
В Калмыкии поправки к Конституции поддержали 84% избирателей
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Бурятии число заболевших COVID-19 превысило три тысячи человек
Член избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней на избирательном участке
В ЕАО явка на голосовании по поправкам стала самой высокой за 27 лет
Продюсер Иосиф Пригожин
"Работают как крепостные": Пригожин оценил положение артистов
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Постпред Крыма объяснил страхом заявление Киева о новых санкциях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
03:53В России создали дрон-дальнобойщик
03:41В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
03:39Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
03:35Назван регион с наибольшим число россиян с ожирением
03:30"Роскосмос" решил, когда затопит "Прогресс" с отходами экипажа МКС
Лента новостейМолния