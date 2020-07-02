В Магадане реанимацию областной больницы закрыли на карантин из-за COVID

Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

МАГАДАН, 2 июл – РИА Новости, Людмила Щербакова. Реанимационное отделение Магаданской областной больницы – крупнейшего лечебного учреждения Колымы закрыли на карантин из-за заражения одного из врачей COVID-19, сообщает в четверг минздрав региона.

По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заразились 876 человек, 4 умерли, 421 вылечился.

"Реанимационное отделение ГБУЗ "Магаданская областная больница" временно закрыто на карантин. На базе палаты интенсивной терапии кардиологии развернуто дублирующее реанимационное отделение. Причина такой меры предосторожности – положительный тест на COVID-19 у одного из докторов отделения", - говорится в сообщении.

Поясняется, что симптомы ОРВИ у врача реанимационного отделения появились между рабочими сменами, когда тот находился дома. К заболевшему на дом приехал врач, который взял мазки на выявление новой коронавирусной инфекции. Сразу же после получения результатов, которые оказались положительными, Роспотребнадзор выдал предписание главному врачу областной больницы о закрытии отделения реанимации больницы на две недели.

"Заболевший доктор не работал с пациентами, имевшими признаки ОРВИ или ковид-анамнеза. Вирус COVID-19 врач, вероятно, получил, находясь на отдыхе между сменами. В больнице заразиться реаниматолог никак не мог. Осматривая пациентов без обследований и тех, которым нужна реанимационная помощь, оперативное вмешательство, медики надевают не только защитные костюмы, но полные лицевые маски, чтобы избежать при интубации попадания аэрозоля в дыхательные пути доктора", - уточняет ведомство.

Сообщается также, что в закрытом на карантин реанимационном отделении две недели будут работать два врача, четыре медицинские сестры и две санитарки. Они будут обслуживать шестерых пациентов, которые остались в палатах реанимации. Остальные сотрудники отделения отправлены по домам на самоизоляцию. За состоянием их здоровья наблюдают медики.