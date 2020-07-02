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Доктор Комаровский развеял миф о том, что черника восстанавливает зрение
Улучшить зрение с помощью черники практически невозможно, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T13:18
евгений комаровский
здоровье
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
евгений комаровский, здоровье, общество

Доктор Комаровский развеял миф о том, что черника восстанавливает зрение

06:31 02.07.2020 (обновлено: 13:18 02.07.2020)
6372
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкЧерника
Черника
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Черника. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Улучшить зрение с помощью черники практически невозможно, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
"В подавляющем большинстве случаев препараты, содержащие чернику, — это не лекарства, а биологически активные добавки, которые теоретически оказывают положительное влияние на зрение", — пояснил он.
По словам врача, так же положительно на зрение влияют хорошее настроение, крепкий сон, любовь и качественная еда.
Тем не менее вреда от употребления черники нет, заключил он.
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