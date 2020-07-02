https://ria.ru/20200702/1573766582.html
Доктор Комаровский развеял миф о том, что черника восстанавливает зрение
Улучшить зрение с помощью черники практически невозможно, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T06:31
2020-07-02T13:18
евгений комаровский
здоровье
общество
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https://ria.ru/20200626/1573493340.html
Арсений Новиков
Зачем рекламируют гражданина Украины Комаровского? У нас есть свой оракул - Мясников.....
19
Арина Жанжора
Всё пора фамилию на Малышев менять
18
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/26403/34/264033403_0:306:3011:2000_1400x0_80_0_0_40e9942e2c8c8c6635655d70fb265d63.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений комаровский, здоровье, общество