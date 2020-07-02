Отбывший наказание в Китае за шпионаж японец возвращается на родину

Мужчина был арестован в мае 2015 года по подозрению в шпионской деятельности, приговорен к пяти годам лишения свободы. Как стало известно из правительственных источников, он отбыл весь срок наказания и должен вернуться на родину в четверг. Из участившихся с 2015 года инцидентов задержания и ареста японцев в Китае по подозрению в шпионаже это первый случай, когда осужденный возвращается на родину, отбыв срок в Китае.