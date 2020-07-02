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Отбывший наказание в Китае за шпионаж японец возвращается на родину
Отбывший в Китае наказание за шпионаж 59-летний японец возвращается на родину, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T06:29
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Отбывший наказание в Китае за шпионаж японец возвращается на родину

06:29 02.07.2020
446
© AP Photo / Ng Han Guan Полиция в Пекине, Китай
 Полиция в Пекине, Китай
© AP Photo / Ng Han Guan
ТОКИО, 2 июл - РИА Новости. Отбывший в Китае наказание за шпионаж 59-летний японец возвращается на родину, сообщило агентство Киодо.
Мужчина был арестован в мае 2015 года по подозрению в шпионской деятельности, приговорен к пяти годам лишения свободы. Как стало известно из правительственных источников, он отбыл весь срок наказания и должен вернуться на родину в четверг. Из участившихся с 2015 года инцидентов задержания и ареста японцев в Китае по подозрению в шпионаже это первый случай, когда осужденный возвращается на родину, отбыв срок в Китае.
Японец в мае 2015 года посетил окрестности города Даньдун в провинции Ляонин, граничащей с Северной Кореей. Китайская сторона подозревает его в связях с разведкой японского комитета общественной безопасности. Он был арестован в сентябре того же года и в 2018 году получил приговор в виде пяти лет лишения свободы. Решением суда было также предписано его выдворение из страны после отбывания наказания.
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