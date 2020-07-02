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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Калмыкии поправки к Конституции поддержали 84% избирателей
Калмыкия обработала 100% протоколов участковых избирательный комиссий, за поправки к Конституции РФ проголосовали 84% избирателей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T06:28
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
республика калмыкия
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
конституция рф, республика калмыкия, политика

В Калмыкии поправки к Конституции поддержали 84% избирателей

06:28 02.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВОЛГОГРАД, 2 июл – РИА Новости. Калмыкия обработала 100% протоколов участковых избирательный комиссий, за поправки к Конституции РФ проголосовали 84% избирателей, сообщил РИА Новости председатель избиркома региона Александр Дикалов.
"В Калмыкии обработано 100% протоколов, за поправки проголосовало 84,02%, против – 14,95%", - сообщил он.
По его словам, явка в регионе составила около 73%. По данным избиркома региона, явка избирателей на выборах президента России в Калмыкии в 2018 году составила 69,85%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
1 июля, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Итоги голосования по поправкам к Конституции
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФРеспублика КалмыкияПолитика
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