В Калмыкии поправки к Конституции поддержали 84% избирателей

ВОЛГОГРАД, 2 июл – РИА Новости. Калмыкия обработала 100% протоколов участковых избирательный комиссий, за поправки к Конституции РФ проголосовали 84% избирателей, сообщил РИА Новости председатель избиркома региона Александр Дикалов.
"В Калмыкии обработано 100% протоколов, за поправки проголосовало 84,02%, против – 14,95%", - сообщил он.
По его словам, явка в регионе составила около 73%. По данным избиркома региона, явка избирателей на выборах президента России в Калмыкии в 2018 году составила 69,85%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.