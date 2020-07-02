В Калмыкии поправки к Конституции поддержали 84% избирателей

"В Калмыкии обработано 100% протоколов, за поправки проголосовало 84,02%, против – 14,95%", - сообщил он.

По его словам, явка в регионе составила около 73%. По данным избиркома региона, явка избирателей на выборах президента России в Калмыкии в 2018 году составила 69,85%.